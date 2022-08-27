Жителі Херсона повідомляють про вибухи біля колонії

Місцеві жителі Херсона повідомляють про вибухи в мікрорайоні Північний біля виправної колонії №90.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мост" .

Унаслідок вибухів, за їхніми словами, вилетіли вікна в декількох будівлях колонії, а також в розташованих неподалік багатоквартирних житлових будинках.

Повідомляється про пожежу та вибух, можливо, здетонував склад з боєприпасів, а також активний рух автомобілів окупантів у Північному мікрорайоні.

На території колонії № 90 окупанти влаштували свою базу, де, ймовірно, був і склад боєприпасів, зазначають місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, увечері в суботу, 27 серпня, в окупованому російськими військами Херсоні та області знову були перебої зі світлом.

Цього тижня окупована Херсонська область була знеструмлена в результаті зупинки Запорізької атомної електростанції. Також були проблеми з водопостачанням.

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