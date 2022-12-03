Жителі Херсона повідомляють про вибухи

Варто зазначити, що повітряну тривогу ні в Херсоні, ні в області сьогодні не оголошували. Влада та військові поки не давали офіційних коментарів.

Нагадаємо, що російські війська щодня обстрілюють Херсонську область з окупованого лівого берега Дніпра. Вночі очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що ворог обстріляв обласний центр, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Херсон знову залишився без світла.

Жителів найбільш небезпечних районів Херсонської області закликають евакуюватися через постійні атаки ворога.

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