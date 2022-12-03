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Жителі Херсона повідомляють про вибухи

Фото: у Херсоні 3 грудня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі звільненого Херсона зранку 3 грудня повідомляють про вибухи у місті. Причини поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Варто зазначити, що повітряну тривогу ні в Херсоні, ні в області сьогодні не оголошували. Влада та військові поки не давали офіційних коментарів.

Нагадаємо, що російські війська щодня обстрілюють Херсонську область з окупованого лівого берега Дніпра. Вночі очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що ворог обстріляв обласний центр, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Херсон знову залишився без світла.

Жителів найбільш небезпечних районів Херсонської області закликають евакуюватися через постійні атаки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонОбстрілВибух