Жителі Херсона повідомляють про вибухи

Жителів звільненого Херсона зранку 2 грудня знову повідомляють про вибухи. Причини поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Варто зазначити, що в Херсон та області не оголошували повітряну тривогу. Місцева влада та військові поки не коментували вибухи у місті.

Нагадаємо, що російські окупанти постійно обстрілюють Херсон та область. Вчора ворог 12 разів обстрілював місто, внаслідок чого загинула одна людина, ще одну поранили.

Також зазначимо, що жителів найбільш небезпечних районів Херсонської області закликають евакуюватися через постійні атаки ворога.

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