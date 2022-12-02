ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жителі Херсона повідомляють про вибухи

Новость на русском →
Херсон, П'ятниця 02 грудня 2022 09:03
Жителі Херсона повідомляють про вибухи Фото: у Херсоні 2 грудня пролунали вибухи (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів звільненого Херсона зранку 2 грудня знову повідомляють про вибухи. Причини поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Варто зазначити, що в Херсон та області не оголошували повітряну тривогу. Місцева влада та військові поки не коментували вибухи у місті.

Нагадаємо, що російські окупанти постійно обстрілюють Херсон та область. Вчора ворог 12 разів обстрілював місто, внаслідок чого загинула одна людина, ще одну поранили.

Також зазначимо, що жителів найбільш небезпечних районів Херсонської області закликають евакуюватися через постійні атаки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Вибух Війна в Україні
NEWS
Буча скрізь. У Зеленського розкрили плани Росії на початку "спецоперації"
Буча скрізь. У Зеленського розкрили плани Росії на початку "спецоперації"
DAILY
Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну
Юлія Акимовакоресподент Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну