Жителі Гренландії дали відсіч Трампу

Переважна більшість населення Гренландії виступає проти виходу зі складу Данії. Це завдає удару по наполегливих заявах президента Дональда Трампа про бажання острова приєднатися до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Опитування Verian, проведене на замовлення данської газети Berlingske і гренландського видання Sermitsiaq, показало, що 85% населення самоврядної арктичної території не хочуть бути частиною США. Тільки 6% заявили, що віддали б перевагу США, а 9% не визначилися.



Трамп наполягає, що хоче захопити найбільший острів у світі з міркувань безпеки і відмовився виключити застосування сили. Він також стверджував, що населення Гренландії воліло б бути частиною США. Його інтерес до цієї території виникає з його першого терміну на посаді.

"Жителі Гренландії незадоволені Данією, - заявив Трамп 21 січня. - Знаєте, я думаю, що вони задоволені нами".

Цю точку зору не поділяють лідери Гренландії, багато хто з яких натомість прагне незалежності. Хоча острів є частиною Королівства Данія, його 57 тисяч жителів мають велике самоврядування.

"Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми, звичайно, хочемо бути гренландцями", - заявив нещодавно прем'єр-міністр території Муте Боуруп Егеде.

"Трамп не повинен отримати Гренландію", - заявив Ларс Лекке Расмуссен, міністр закордонних справ Данії. - "Гренландія - це Гренландія. Гренландський народ - це народ також у сенсі міжнародного права", і в кінцевому підсумку він визначає свою ситуацію.

Опитування включало 497 інтерв'ю, проведених в Інтернеті з 22 до 26 січня, включно з репрезентативною вибіркою громадян Гренландії віком 18 років і старше. Статистична невизначеність відповідей становить близько 3,1 відсоткових пункти.

Опитування також показало, що 45% гренландців вважають інтерес Трампа до Гренландії загрозою. Лише близько 8% взяли б паспорт США, якби їм довелося робити миттєвий вибір між данським та американським громадянством.