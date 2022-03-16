Жители Донецкой области получили гуманитарную помощь от Фонда Ахметова

Отмечается, что в наборах - мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

"Фонд Рината Ахметова и компания "Метинвест" одними из первых включились в работу. Кроме помощи волонтерами и транспортом есть еще продуктовые наборы, которые сегодня очень нужны нашим переселенцам", - прокомментировал городской голова Покровская Руслан Требушкин.

Кроме того, гуманитарную помощь получили переселенцы в Белозерской, Добропольской, Мирноградской, Новогродовской, Покровской, Селидовской, Кураховской городских территориальных общинах. А также в Шаховской и Криворожской (Покровский район) сельских территориальных общинах.

Всего Фонд Рината Ахметова передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины.