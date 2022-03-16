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Жителі Донецької області отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

Фото: жителі Донецької області отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передав гуманітарну допомогу жителям Донецької області. Перші продуктові набори вже видали у Покровську, а також евакуйованим із Волновахи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зазначається, що у наборах - борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

"Фонд Ріната Ахметова та компанія "Метінвест" одними з перших включилися у роботу. Окрім допомоги волонтерами та транспортом є ще продуктові набори, які сьогодні дуже потрібні нашим переселенцям", - прокоментував міський голова Покровська Руслан Требушкін.

Крім того, гуманітарну допомогу отримали переселенці у Білозерській, Добропільській, Мирноградській, Новогродівській, Покровській, Селидівській, Курахівській міських територіальних громадах. А також у Шахівській та Криворізькій (Покровський район) сільських територіальних громадах.

Загалом Фонд Ріната Ахметова передає 100 тисяч продуктових наборів для мешканців Східної України.

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Рінат АхметовДонецька область