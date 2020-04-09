Жители Донбасса поддерживают переговоры с ОРДЛО, но против амнистии, - опрос

Фото: главари "республик" (dan-news.info)

Более половины жителей Донбасса против амнистии боевиков

Большинство жителей подконтрольного Украине Донбасса поддерживают прямые переговоры с представителями самопровозгалшенных "республик", но выступают против амнистии боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Фонда "Демократические инициативы".

В частности, респондентам предложили оценить приемлемость прямых переговоров с руководством "ДНР/ЛНР", и 71% опрошенных в Луганской области назвали такие переговоры приемлемыми. В Донецкой области уровень поддержки составил 49%. При этом против прямых переговоров выступили 33% дончан и только 9% луганчан.

Кроме того, к идее полной амнистии всем участникам боевых действий против украинской армии отрицательно отнеслись 55% дончан и 50% луганчан. Положительно к амнистии соответственно отнеслись 22% и 16%.

Фото: результаты опроса (dif.org.ua)

Напомним, ранее глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко заявил, что никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не будет.

Отметим, в январе Конституционный суд Украины отказался рассматривать законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков. Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит.