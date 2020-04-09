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Жителі Донбасу підтримують переговори з ОРДЛО, але проти амністії, - опитування

Новини » Суспільство     09.04.2020 - 15:19
Жителі Донбасу підтримують переговори з ОРДЛО, але проти амністії, - опитування
Фото: ватажки "республік" (dan-news.info)

Більше половини жителів Донбасу проти амністії бойовиків

Більшість жителів підконтрольного Україні Донбасу підтримують прямі переговори з представниками самопровозгалшенных "республік", але виступають проти амністії бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Фонду "Демократичні ініціативи".

Зокрема, респондентам запропонували оцінити прийнятність прямих переговорів з керівництвом "ДНР/ЛНР", і 71% опитаних у Луганській області назвали такі переговори прийнятними. У Донецькій області рівень підтримки склав 49%. При цьому проти прямих переговорів виступили 33% донеччан і тільки 9% луганчан.

Крім того, до ідеї повної амністії всім учасникам бойових дій проти української армії негативно поставилися 55% донеччан і 50% луганчан. Позитивно до амністії відповідно поставилися 22% і 16%.

Жителі Донбасу підтримують переговори з ОРДЛО, але проти амністії, - опитування

Фото: результати опитування (dif.org.ua)

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що ніяких прямих переговорів між Україною і ОРДЛО не буде.

Відзначимо, в січні Конституційний суд України відмовився розглядати закони про статус Донбасу та амністію бойовиків. Рішення КСУ є остаточним і оскарженню не підлягає.

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