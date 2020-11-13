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Жители части Карабаха стали сжигать свои дома

Автор: Анастасия Рокитна

Жители ряда районов непризнанного Нагорного Карабаха сжигают свои дома. Ряд районов Карабаха должны быть переданы азербайджанской стороне.

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Об этом сообщает BBC.

Появилось большое количество фотографий и видео, на которых жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов, перед тем как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины, другие постройки.

В соответствии с трехсторонним соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

Согласно мирным договоренностям, Ереван до конца месяца должен вывести войска и постепенно передать два района Азербайджану. Под контролем армянских сил останутся Степанакерт (Ханкенди), Мардакерт (Агдере), Мартуни (Ходжавенд) и территории, не занятые армией Азербайджана.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник Пашинян, Алиев и Путин подписали соглашение о перемирии в Карабахе.

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