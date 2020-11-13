Мешканці частини Карабаху стали спалювати свої будинки

Жителі ряду районів невизнаного Нагірного Карабаху спалюють свої будинки. Ряд районів Карабаху повинні бути передані азербайджанській стороні.

Про це повідомляє BBC.

З'явилася велика кількість фотографій та відео, на яких жителі Лачинського, Кельбаджарського, Агдамського районів, перед тим як покинути території, спалюють свої будинки, магазини, інші будівлі.

Згідно з тристоронньою угодою, Агдамський район повертається Азербайджану до 20 листопада. До 15 листопада Вірменія повертає Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район.

Згідно з мирними домовленостями, Єреван до кінця місяця повинен вивести війська і поступово передати два райони Азербайджану. Під контролем вірменських сил залишаться Степанакерт (Ханкенді), Мардакерт (Агдере), Мартуні (Ходжавенд) і території, не зайняті армією Азербайджану.

Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок Пашинян, Алієв і Путін підписали угоду про перемир'я в Карабасі.