Жителі Бєлгородщини "підставляють" авто під дрони: губернатор погрожує в'язницею

"Розмови родичів: наш населений пункт обстрілюють, давайте машину з гаража викотимо, може, обстріляють - хоча б гроші отримаємо. Машина-то стара, нікуди не подіти, не продати", - розповів Гладков.

Він вимагає, щоб під час побудинкових обходів мешканців просили ховати свої автомобілі в гаражі.

Також, за словами губернатора, у Бєлгородській області формують групи з жителів, які вимагають відселення, "поки ще не закінчилася війна", щоб не жити в старих будинках.

Гладков звернувся до чиновників із закликом попереджати жителів, що якщо такі махінації триватимуть, за це, зокрема, загрожує кримінальна відповідальність.

"У нас немає завдання покращити матеріальне забезпечення наших мешканців - у цих напрямках. У нас є завдання допомогти жителям впоратися з украй складною ситуацією через заходи федеральної, регіональної заходів підтримки. Але шахрайські дії починають повторюватися все частіше і частіше", - додав він.