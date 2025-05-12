RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Жители Белгородщины "подставляют" авто под дроны: губернатор грозит тюрьмой

Иллюстративное фото: в Белгородской области жители оставляют авто на улице под ударами дронов (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Жители Белгородской области специально оставляют на улице свои старые автомобили в надежде, что их повредят дроны. Так они пытаются получить компенсации.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

"Разговоры родственников: наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют - хотя бы деньги получим. Машина-то старая, никуда не деть, не продать", - рассказал Гладков. 

Он потребовал, чтобы во время подомовых обходов жителей просили прятать свои автомобили в гаражи. 

Также, по словам губернатора, в Белгородской области формируются группы из жителей, которые требуют отселения, "пока еще не закончилась война", чтобы не жить в старых домах.  

Гладков обратился к чиновникам с призывом предупреждать жителей, что если такие махинации будут продолжаться, за это, в частности, грозит уголовная ответственность.

"У нас нет задачи улучшить материальное обеспечение наших жителей - в этих направлениях. У нас есть задача помочь жителям справиться с крайне сложной ситуацией через меры федеральной, региональной мер поддержки. Но мошеннические действия начинают повторяться все чаще и чаще", - добавил он. 

Солдаты РФ устраивают дебоши в Белгородской области

Напомним, ранее проект "Хочу жить" обнародовал перехват разговора двух россиян. Они обсуждают пьяные дебоши, драки и домогательства со стороны российских солдат в селах Белгородской области.

Гражданка РФ рассказывает, что российские военные чувствуют себя безнаказанно, и поэтому делают там, что хотят.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБелгородская областьВойна в УкраинеВыплатыАтака дронов