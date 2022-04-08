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Жители Авдеевки получили первую помощь от проекта "Спасаем жизнь"

Фото: жители Авдеевки получили первую помощь от проекта "Спасаем жизнь" (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" передал первую партию гуманитарной помощи, ее получат жители Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение проекта.

6 тысяч гуманитарных наборов получат, в первую очередь, социально незащищенные категории населения, среди которых одинокие матери, дети с инвалидностью, многодетные семье, а также те, кого невозможно эвакуировать из зоны боевых действий.

В набор входят макароны, мука, крупы, консервы, сахар, сгущенное молоко. Состав рекомендован ВОЗ ввиду его энергетической ценности.

Финансирование проекта осуществляют компании "Метинвест" и ДТЭК, входящих в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова и при поддержке государства.

Также группа "Метинвест" оборудовала более 6 тысяч мест для вынужденных переселенцев в городах своего присутствия. Здесь людям предоставляют приют, горячее питание, одежду, бытовые и гигиенические товары, а также медицинскую и психологическую помощь.

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АвдеевкаГуманитарная помощь