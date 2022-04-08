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Жителі Авдіївки отримали першу допомоги від проекту "Рятуємо життя"

Фото: жителі Авдіївки отримали першу допомоги від проекту "Рятуємо життя" (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Гуманітарний проект "Рятуємо життя" передав першу партію гуманітарної допомоги, її отримають жителі Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поідомлення проекту.

6 тисяч гуманітарних наборів отримають, в першу чергу, соціально незахищені категорії населення, серед яких одинокі матері, діти з інвалідністю, багатодітні сім’ю, а також ті, кого неможливо евакуювати з зони бойових дій.

До набору входять макарони, борошно, крупи, консерви, цукор, згущене молоко. Склад рекомендований ВООЗ із огляду на його енергетичну цінність.

Фінансування проекту здійснюють компанії "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова та за підтримки держави.

Також група "Метінвест" обладнала понад 6 тисяч місць для вимушених переселенців у містах своєї присутності. Тут людям надають прихисток, гаряче харчування, одяг, побутові та гігієнічні товари, а також медичну та психологічну допомогу.

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АвдіївкаГуманітарна допомога