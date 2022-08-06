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Жителей Запорожской области просят утеплиться и запастись дровами

Фото: начальник Запорожской ОВА Александр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Илона Свиридова

Перед отопительным сезоном жителям Запорожской области следует утеплить свое жилье и по возможности запастись дровами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.

По словам начальника ОВА Александра Старуха, из-за российского вторжения эта зима будет самой сложной.

"Уже сегодня нужно думать об утеплении своих домов, частном секторе, по возможности запасаться дровами и топливными брикетами. Кроме того, опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные виды топлива", - говорится в сообщении.

Старух добавил, что ситуация в зоне ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях остается крайне тяжелой. Противник перебил электросети и газопроводы, однако ведутся переговоры с представителями критических инфраструктур, чтобы обеспечить там хотя бы минимальное проведение отопительного сезона.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, насколько Украина готова к отопительному сезону.

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Запорожская областьОтопительный сезон