Жителів Запорізької області просять утеплитися і запастися дровами

Перед опалювальним сезоном жителям Запорізької області слід утеплити своє житло і по можливості запастися дровами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

За словами начальника ОВА Олександра Старуха, через російське вторгнення ця зима буде найскладнішою.

"Вже сьогодні потрібно думати про утеплення своїх будинків, приватному секторі, по можливості запасатися дровами і паливними брикетами. Крім того, спираючись на ситуацію, мають бути створені стратегічні запаси і передбачені альтернативні види палива", - йдеться в повідомленні.

Старух додав, що ситуація в зоні ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях залишається вкрай важкою. Противник перебив електромережі і газопроводи, проте ведуться переговори з представниками критичних інфраструктур, щоб забезпечити там хоча б мінімальне проведення опалювального сезону.