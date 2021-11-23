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Жителей Великобритании предупредили о риске наводнений этой зимой

Автор: Наталья Скороход

Жителей Великобритании предупредили о том, что эта зима будет более влажная, чем обычно. В следующие месяцы будет очень много дождей, что может привести к наводнениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Согласно прогнозу Метеорологического бюро, более влажными будут январь и февраль следующего года.

Глава отдела по непредвиденным обстоятельствам в Метеорологического бюро Уилл Ланг предупредил, что эта зима будет более влажной, чем обычно.

Хотя эти более влажные условия наиболее вероятны в январе и феврале следующего года, подробности станут более ясными ближе к этому времени", - сказал он.

Он также отметил, что о 1,5 миллиона хозяйств, которе находятся под угрозой затопления, не готовы к стихии. По его словам, они составляют около 30% домов, находящихся в зоне риска. Только 70% домохозяйств в зонах риска предприняли некоторые шаги для подготовки к наводнению.

Напомним, что наводнения в Индии унесло десятки жизней. Также тысячи людей остались без дома.

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