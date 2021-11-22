Наводнение в Индии унесло жизни 30 людей, тысячи остались без жилья
В результате масштабного наводнения на юге Индии по меньшей мере 30 человек погибли и еще тысячи остались без жилья. Стихийное бедствие, вызванное длительными ливнями, произошло в штате Андгра Прадеш.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Постоянные проливные дожди в течение недели привели к наводнению. Несколько деревень были отрезаны от автомагистралей. Это привело к тому, что властям крайне сложно отправлять предметы первой необходимости и проводить спасательные операции", - пишет издание.
Стоит отметить, что в некоторые деревни, где парализовано транспортное сообщение, продукты питания и питьевую воду доставляют самолетами. Для этого была задействована авиация индийской армии и флота. Военные также принимают участие в поисково-спасательных операциях в деревнях, пострадавших от наводнения.
Ранее мы писали, что на западе Канады объявили ЧП из-за вызванных ливнями наводнений.
Прибывающая вода затопила дороги и населенные пункты, многие из которых оказались отрезанными от других городов, не имея электричества. Вызванные ливнями оползни разрушали дома и объекты инфраструктуры, заблокировали железнодорожные магистрали. При этом температура воздуха в некоторых районах опустилась ниже нуля.