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Жителей Тернопольской области предупредили о военной активности и перемещении техники

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Украина, Вторник 26 июля 2022 18:25
Жителей Тернопольской области предупредили о военной активности и перемещении техники Фото: Владимир Труш, глава Тернопольской ОВА (oblast.te.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В ближайшие дни в Тернопольской области планируется военное слаживание различных подразделений, будут маневры техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Еще раз просьба не снимать, не выкладывать это в интернет. Это строго запрещено", - сообщил на брифинге начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Напомним, переселенцев в Тернополе призвали зарегистрироваться в городском совете.

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Тернопольская область
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