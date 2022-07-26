Жителей Тернопольской области предупредили о военной активности и перемещении техники

В ближайшие дни в Тернопольской области планируется военное слаживание различных подразделений, будут маневры техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Еще раз просьба не снимать, не выкладывать это в интернет. Это строго запрещено", - сообщил на брифинге начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш.