Жителів Тернопільської області попередили про військову активність та переміщення техніки

Найближчими днями у Тернопілській області планується військове злагодження різних підрозділів, будуть маневри техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Ще раз прохання не знімати, не викладати це в інтернет. Це суворо заборонено", - повідомив на брифінгу начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.