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Жителів Тернопільської області попередили про військову активність та переміщення техніки

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 18:25
Жителів Тернопільської області попередили про військову активність та переміщення техніки Фото: Володимир Труш, голова Тернопільської ОВА (oblast.te.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Найближчими днями у Тернопілській області планується військове злагодження різних підрозділів, будуть маневри техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Ще раз прохання не знімати, не викладати це в інтернет. Це суворо заборонено", - повідомив на брифінгу начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Нагадаємо, переселенців у Тернополі закликали зареєструватися у міській раді.

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