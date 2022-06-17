В Тернополе переселенцев призвали зарегистрироваться в горсовете: в чем причина
Фото: в Тернополе переселенцев призвали зарегистрироваться в горсовете (Getty Images)
Переселенцев в Тернополе призвали зарегистрироваться в городском совете. Это необходимо для безопасности города.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Тернопольского городского совета Сергея Надала.
Регистрация происходит по адресу Ноябрьская, 5.
"Я призываю и прошу временно перемещенных людей, в частности мужчин, которые живут на территории нашей общины, зарегистрироваться в Тернопольском городском совете, по адресу Ноябрьская, 5 для проверки контр-диверсионной деятельности, безопасности города и передачи данных в военный комиссариат",- пишет Надал.
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