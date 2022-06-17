ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Тернополе переселенцев призвали зарегистрироваться в горсовете: в чем причина

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 17:15
В Тернополе переселенцев призвали зарегистрироваться в горсовете: в чем причина Фото: в Тернополе переселенцев призвали зарегистрироваться в горсовете (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Переселенцев в Тернополе призвали зарегистрироваться в городском совете. Это необходимо для безопасности города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Тернопольского городского совета Сергея Надала.

Регистрация происходит по адресу Ноябрьская, 5.

"Я призываю и прошу временно перемещенных людей, в частности мужчин, которые живут на территории нашей общины, зарегистрироваться в Тернопольском городском совете, по адресу Ноябрьская, 5 для проверки контр-диверсионной деятельности, безопасности города и передачи данных в военный комиссариат",- пишет Надал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Тернополь
NEWS
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
DAILY
Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска
Михаил ФедоровВице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска