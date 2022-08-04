Жителей Тайваня призвали скачать на телефоны карту бомбоубежищ

Как заявил представитель ведомства по делам городского строительства Чжэн Дачуань, в Тайбэе насчитывается 5 771 бомбоубежищ, которые способны вместить около 12,87 млн человек, что почти в пять раз больше по численности тайваньской столицы.

По его словам, укрытия заработают в случае противовоздушных учений или боевых действий.

При этом Нацполиции отметили, что по всей стране действуют более 100 тысяч противовоздушных укрытий общей вместимостью более 86,55 млн человек (население Тайваня по состоянию на 2020 год составляло около 23,5 млн человек).

Указано, для того, чтобы гражданам было удобнее узнавать о местонахождении укрытий, Управления полиции разместило соответствующую информацию в приложении "Служба полицейских администраций" скачать которое можно с App Stor или Google Play.

Обострение между Китаем и Тайванем

Напомним, сегодня армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они продлятся с 4 по 7 августа в шести акваториях у острова.

Ранее стало известно, что Китай в учениях вокруг Тайваня привлечет ракеты, способные нести термоядерный заряд.

Это стало происходить после того, как 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань несмотря на угрозы Китая.

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