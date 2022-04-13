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Жителів Сумської області закликали здавати деталі від трофейної російської техніки

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Сумська область, Середа 13 квітня 2022 12:06
Жителів Сумської області закликали здавати деталі від трофейної російської техніки Фото: жителів Сумської області просять здавати військові трофеї (facebook com Дмитро Путята)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Сумської області закликали повертати деталі від трофейної російської техніки. Таким чином українські військові зможуть поповнити власний автопарк та направити його на оборону країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Це обладнання не становить для вас жодної цінності, крім колекційної, а для ЗСУ це можливість довести до робочого стану покинуті та завойовані машини, які будуть нас оберігати", - зазначив голова області.

В разі наявності будь-яких запчастин від військової техніки влада закликає звертатися за телефоном: 0964160325.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили територію Сумської області від російських окупантів, при цьому в регіоні тривають роботи з розмінування.

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