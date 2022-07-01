Жителей Сумской области призвали не посещать приграничные районы

Жителей Сумской области призвали не приближаться к границе с Россией: воздержаться от поездок по 10-километровой пограничной зоне. Также просят прислушаться к сигналам тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Сумская область. Вниманию жителей общин, входящих в зону боевых действий: прислушайтесь к сигналам сирен. Также мирным жителям стоит воздержаться от поездок 10-километровой пограничной зоной сегодня", - написал Живицкий.
Также он призвал не обсуждать в чатах и соцсетях информацию об обстрелах, пока не появится официальная информация.
"Не помогайте врагу корректировать огонь", - подчеркнул глава Сумской ОВА.
Напомним, вчера, 30 июня, россияне обстреляли несколько общин Сумской области из минометов и пулеметов.
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