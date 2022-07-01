Оккупанты обстреляли две громады Сумской области: выпущено 20 мин

Войска противника с территории РФ 30 июня обстреляли несколько громад Сумской области из минометов и пулеметов. К счастью, о раненых и погибших не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Так, в полдень россияне обстреляли территории Белопольской громады, зафиксировано 20 минометных выстрелов. Также в районе обеда около села Бояро-Лежачи Новослободской громады зафиксировано 15 пулеметных выстрелов.

Напомним, в последнее время оккупанты усилили обстрелы в зоне Сумской области. Ежедневно наносят удары из артиллерии и авиации, сбрасывают бомбы с беспилотников.

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