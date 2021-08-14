Похолодание и дожди в четырех областях: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня погода в Украине испортится, но затра ожидается возвращение жары. Дожди будут в четырех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Во всех областях похолодает. Дожди ожидаются в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также в оккупированном Крыму.
На западе днем будет +24+27, а ночью +11+14.
На востоке днем будет +24+27, а ночью +13+15.
На севере прогнозируют днем +24+26, а ночью +11+14.
На юге будет днем +26+29, а ночью +13+17.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +13+15.