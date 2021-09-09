Жителей ОРДЛО принуждают голосовать на выборах в Госдуму: угрожают увольнением

Жителей ОРДЛО принуждают участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации. В случае отказа - им угрожают штрафами и увольнениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".
По словам уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, оккупационные власти оказывают давление только на тех, кто получил паспорт России.
Она добавила, что около месяца в ОРДЛО действуют сотни так называемых разъяснительных центров. Кроме того, на рабочих местах сотрудников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.
"С августа открыто 396 информационных центров, которые дают разъяснения гражданам Украины, имеющим теперь паспорта РФ, как же им проголосовать", - заявила Денисова.
По ее словам, жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей выдали около 600 тысяч паспортов.
"Это в первую очередь учителя, медицинские работники. Это те люди, которые работают в этих органах "власти". Они вынуждены, ведь где-то же работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью", добавила омбудсмен.
Подробнее зачем Россия выдает жителям ОРДЛО российские паспорта - читайте в материале РБК-Украина.