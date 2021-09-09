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Жителів ОРДЛО примушують голосувати на виборах до Держдуми: погрожують звільненням

Автор: Валерія Поліщук

Жителів ОРДЛО примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації. У разі відмови - їм погрожують штрафами та звільненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дім".

За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, окупаційна влада чинить тиск тільки на тих, хто отримав паспорт Росії.

Вона додала, що близько місяця в ОРДЛО діють сотні так званих роз'яснювальних центрів. Крім того, на робочих місцях співробітників бюджетної сфери змушують звітувати про реєстрацію на участь у виборах.

"З серпня відкрито 396 інформаційних центрів, які дають роз'яснення громадянам України, які мають тепер паспорти РФ, як же їм проголосувати", - заявила Денісова.

За її словами, жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей видали близько 600 тисяч паспортів.

"Це в першу чергу вчителі, медичні працівники. Це ті люди, які працюють в цих органах "влади". Вони змушені, адже десь же працювати їм потрібно для того, щоб прогодувати свою сім'ю", додала омбудсмен.

Докладно навіщо Росія видає жителям ОРДЛО російські паспорти - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ДенисоваОРДЛО