Жителів ОРДЛО примушують голосувати на виборах до Держдуми: погрожують звільненням

За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, окупаційна влада чинить тиск тільки на тих, хто отримав паспорт Росії.

Вона додала, що близько місяця в ОРДЛО діють сотні так званих роз'яснювальних центрів. Крім того, на робочих місцях співробітників бюджетної сфери змушують звітувати про реєстрацію на участь у виборах.

"З серпня відкрито 396 інформаційних центрів, які дають роз'яснення громадянам України, які мають тепер паспорти РФ, як же їм проголосувати", - заявила Денісова.

За її словами, жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей видали близько 600 тисяч паспортів.

"Це в першу чергу вчителі, медичні працівники. Це ті люди, які працюють в цих органах "влади". Вони змушені, адже десь же працювати їм потрібно для того, щоб прогодувати свою сім'ю", додала омбудсмен.