Жителей ОРДЛО с паспортами РФ повезут в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму

Правозащитники отмечают, что на период голосования в Госдуму РФ - 17, 18, 19 сентября - через границу будут пропускать только тех, кто едет принять участие в выборах. Пускать людей без российского паспорта или едущих по другим вопросам - не будут.

"Жителей ОРДЛО имеющих паспорт РФ повезут в Ростовскую область для голосования", - подчеркнули в организации.

Отмечается, что боевики "ЛНР" и "ДНР" уже дали команду местным перевозчикам, что бы они отменили рейсы на 17, 18, 19 сентября.

Кроме того, на этот период боевики ограничат работу КПВВ на линии разграничения для жителей ОРДЛО с украинскими паспортами, а также тем, кто не имеет российское гражданство.