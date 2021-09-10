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Жителей ОРДЛО с паспортами РФ повезут в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Жителей ОРДЛО с российскими паспортами повезут в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму РФ. Боевики будут вывозить их туда специальными рейсами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Восточную правозащитную группу".

Правозащитники отмечают, что на период голосования в Госдуму РФ - 17, 18, 19 сентября - через границу будут пропускать только тех, кто едет принять участие в выборах. Пускать людей без российского паспорта или едущих по другим вопросам - не будут.

"Жителей ОРДЛО имеющих паспорт РФ повезут в Ростовскую область для голосования", - подчеркнули в организации.

Отмечается, что боевики "ЛНР" и "ДНР" уже дали команду местным перевозчикам, что бы они отменили рейсы на 17, 18, 19 сентября.

Кроме того, на этот период боевики ограничат работу КПВВ на линии разграничения для жителей ОРДЛО с украинскими паспортами, а также тем, кто не имеет российское гражданство.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о принуждении жителей ОРДЛО к участию в выборах Госдумы РФ. Она отметила, что людям угрожают штрафами и увольнениями.

Подробнее зачем Россия выдает жителям ОРДЛО российские паспорта - читайте в материале РБК-Украина.

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