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Жителей ОРДЛО не будут штрафовать за въезд в Украину через Россию

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ОРДЛО, Суббота 24 июля 2021 07:28
Жителей ОРДЛО не будут штрафовать за въезд в Украину через Россию Фото: пункты пропуска через государственную границу Украины (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Жителей ОРДЛО не будут штрафовать за въезд в Украину через Россию. 24 июля вступает в силу официально опубликованный Закон Украины №1583.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Портал МВД.

Законом предусмотрено, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будуи применяться административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров Украины.

Причинами гуманитарного характера являются: тяжелая болезнь, смерть близких родственников; обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и / или хронических болезней; выезд с временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме Российской Федерации; оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; посещение учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации; воссоединение семьи; возвращение лица к месту жительства; с целью принятия наследства.

Закон позволяет пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и не освобождает от ответственности всех лиц, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.

Напомним, что Украина отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию.

Также Украина осуждает привлечение жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму России.

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