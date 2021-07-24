Жителей ОРДЛО не будут штрафовать за въезд в Украину через Россию. 24 июля вступает в силу официально опубликованный Закон Украины №1583.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Портал МВД .

Законом предусмотрено, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будуи применяться административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров Украины.

Причинами гуманитарного характера являются: тяжелая болезнь, смерть близких родственников; обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и / или хронических болезней; выезд с временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме Российской Федерации; оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; посещение учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации; воссоединение семьи; возвращение лица к месту жительства; с целью принятия наследства.

Закон позволяет пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и не освобождает от ответственности всех лиц, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.