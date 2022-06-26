Для жителей оккупированных территорий запустили еще одну "горячую линию"

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий запустило дополнительную "горячую линию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.
В частности, если отсутствует мобильная связь, а есть только доступ к интернету, можно оставить сообщение или позвонить по телефону WhatsАpp/Telegram/Viber по номеру +38(096) 078 84 33 (круглосуточно).
На "горячей линии" можно получить информацию по гуманитарным вопросам, вопросам получения статуса переселенца, возвращения с временно оккупированных территорий в Украину, в том числе, лиц, которые были принудительно перемещены в Россию.
Напомним, ранее вице-премьер Ирина Верещук рассказала, как депортированные в Россию украинцы могут вернуться домой и нужен ли для этого паспорт.
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