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Для жителів окупованих територій запустили ще одну "гарячу лінію"

Фото: для українців в окупації запустили ще одну "гарячу лінію" (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій запустило додаткову "гарячу лінію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства.

Зокрема, якщо відсутній мобільний зв'язок, а є тільки доступ до Інтернету, можна залишити повідомлення або зателефонувати WhatsАpp/Telegram/Viber за номером +38(096) 078 84 33 (цілодобово).

На "гарячій лінії" можна отримати інформацію з гуманітарних питань, питань отримання статусу переселенця, повернення з тимчасово окупованих територій в Україну, в тому числі, осіб, які були примусово переміщені в Росію.

Нагадаємо, раніше віце - прем'єр Ірина Верещук розповіла, як депортовані в Росію українці можуть повернутися додому і чи потрібен для цього паспорт.

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