Жителей одной из общин Днепропетровской области просят срочно покинуть дачи

"Внимание! Жители Зеленодольской общины! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" - позвоните им и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните на горячую линию городского совета 0 (96) 026 31 85. Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно!"- написал он.

Стоит отметить, что эта община расположена близко к ведению боевых действий, поэтому часто страдает от атак оккупантов, как и Никопольский и Криворожский районы.

Напомним, что сегодня ночью Днепропетровская область снова была под огнем россиян. В частности, пострадала и Зеленодольская община.

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