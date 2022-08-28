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Жителей одной из общин Днепропетровской области просят срочно покинуть дачи

Фото: жителей одной из общин Днепропетровской области просят срочно покинуть дачи (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Жителей Зеленодольской общины (Днепропетровская область) просят срочно покинуть дачи. Всем, кто там имеет близких или знакомых, призывают позвонить им.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра Зеоленодольска Дмитрия Невеселого.

"Внимание! Жители Зеленодольской общины! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" - позвоните им и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните на горячую линию городского совета 0 (96) 026 31 85. Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно!"- написал он.

Стоит отметить, что эта община расположена близко к ведению боевых действий, поэтому часто страдает от атак оккупантов, как и Никопольский и Криворожский районы.

Напомним, что сегодня ночью Днепропетровская область снова была под огнем россиян. В частности, пострадала и Зеленодольская община.

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эвакуацияДнепропетровская область