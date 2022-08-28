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Жителів одної з громад Дніпропетровської області просять терміново покинути дачі

Фото: жителів одної з громад Дніпропетровської області просять терміново покинути дачі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Жителів Зеленодольської громади (Дніпропетровська область) просять терміново покинути дачі. Всім, хто там має близьких чи знайомих, закликають зателефонувати їм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мера Зеоленодольська Дмитра Невеселого.

"Увага! Жителі Зеленодольської громади! Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли знаходитись на дачному кооперативі
"Отдих" - зателефонуйте їм і дізнайтесь чи все добре! Якщо ви не можете зв’язатись з ними, телефонуйте до гарячої лінії міської ради 0 (96) 026 31 85. Усім покинути дачі в місті Зеленодольськ! Терміново!" - написав він.

Варто зазначити, що ця громада розташована близько до ведення бойових дій, а тому часто страждає від атак окупантів, як і Нікопольський та Криворізький райони.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Дніпропетровська область знову була під вогнем росіян. Зокрема, постраждала і Зеленодольська громада.

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евакуаціяДніпропетровська область