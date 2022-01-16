Жителей Нью-Джерси просят закрыть окна после пожара на заводе: химикаты летают в воздухе

Жителей Нью-Джерси просят держаться подальше от района, где произошел пожар на химическом заводе. Также людей просят закрывать окна из-за вероятного наличия химикатов в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Мэр Пассаика Гектор Лора попросил жителей закрыть окна, чтоб избежать попадания химикатов в легкие. Его просьбу поддержал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

"Если вы живете поблизости, держите окна закрытыми", — написал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

Пожар на складе QualCo Incorporated спасатели не могли погасить несколько часов. Горящие химикаты можно было увидеть и почувствовать за много миль вдоль шоссе 21.

Начальник пожарной охраны Патрик Трентакост сообщил, что большая часть здания, в котором возник пожар, рухнула. Склад использовался для хранения пластмассы и поддонов. По его словам, в части здания был хлор. Сейчас пожар полностью под контролем.