ru ua
Вс, 16 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жителей Нью-Джерси просят закрыть окна после пожара на заводе: химикаты летают в воздухе

Новина українською →
США, Воскресенье 16 января 2022 00:05
Жителей Нью-Джерси просят закрыть окна после пожара на заводе: химикаты летают в воздухе Фото: химикаты опасны для людей после пожара на химзаводе в Нью-Джерси (twitter.com/HardingReports)
Автор: Наталья Скороход

Жителей Нью-Джерси просят держаться подальше от района, где произошел пожар на химическом заводе. Также людей просят закрывать окна из-за вероятного наличия химикатов в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Мэр Пассаика Гектор Лора попросил жителей закрыть окна, чтоб избежать попадания химикатов в легкие. Его просьбу поддержал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

"Если вы живете поблизости, держите окна закрытыми", — написал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

Пожар на складе QualCo Incorporated спасатели не могли погасить несколько часов. Горящие химикаты можно было увидеть и почувствовать за много миль вдоль шоссе 21.

Начальник пожарной охраны Патрик Трентакост сообщил, что большая часть здания, в котором возник пожар, рухнула. Склад использовался для хранения пластмассы и поддонов. По его словам, в части здания был хлор. Сейчас пожар полностью под контролем.

Также известно, что в результате пожара пострадал один человек. Ему в лицо попали обломки. Сейчас пострадавший находится в местной больнице.

Напомним, что в США на химическом заводе возник сильный пожар. Пострадал один человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Пожар Химическое загрязнение Экологическая катастрофа
NEWS
Шевченко уволили из итальянской "Дженоа"
Шевченко уволили из итальянской "Дженоа"
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины