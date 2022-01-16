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Жителів Нью-Джерсі просять закрити вікна після пожежі на заводі: хімікати літають у повітрі

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США, Неділя 16 січня 2022 00:05
Жителів Нью-Джерсі просять закрити вікна після пожежі на заводі: хімікати літають у повітрі Фото: хімікати небезпечні для людей після пожежі на хімзаводі в Нью-Джерсі (twitter.com/HardingReports)
Автор: Наталья Скороход

Жителів Нью-Джерсі просять триматися подалі від району, де сталася пожежа на хімічному заводі. Також людей просять закривати вікна через ймовірну наявність хімікатів у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Мер Пассаїка Гектор Лора попросив жителів закрити вікна, щоб уникнути попадання хімікатів в легені. Його прохання підтримав губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.

"Якщо ви живете поблизу, тримайте вікна закритими", - написав губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.

Пожежу на складі QualCo Incorporated рятувальники не могли погасити кілька годин. Палаючі хімікати можна було побачити і відчути за багато миль уздовж шосе 21.

Начальник пожежної охорони Патрік Трентакост повідомив, що велика частина будівлі, в якій виникла пожежа, впала. Склад використовувався для зберігання пластмаси та піддонів. За його словами, в частині будівлі був хлор. Зараз пожежа повністю під контролем.

Також відомо, що в результаті пожежі постраждала одна людина. Йому в обличчя потрапили уламки. Зараз потерпілий перебуває в місцевій лікарні.

Нагадаємо, що у США на хімічному заводі виникла сильна пожежа. Постраждала одна людина.

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