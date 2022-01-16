Жителів Нью-Джерсі просять закрити вікна після пожежі на заводі: хімікати літають у повітрі
Жителів Нью-Джерсі просять триматися подалі від району, де сталася пожежа на хімічному заводі. Також людей просять закривати вікна через ймовірну наявність хімікатів у повітрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Мер Пассаїка Гектор Лора попросив жителів закрити вікна, щоб уникнути попадання хімікатів в легені. Його прохання підтримав губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.
"Якщо ви живете поблизу, тримайте вікна закритими", - написав губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.
Пожежу на складі QualCo Incorporated рятувальники не могли погасити кілька годин. Палаючі хімікати можна було побачити і відчути за багато миль уздовж шосе 21.
Начальник пожежної охорони Патрік Трентакост повідомив, що велика частина будівлі, в якій виникла пожежа, впала. Склад використовувався для зберігання пластмаси та піддонів. За його словами, в частині будівлі був хлор. Зараз пожежа повністю під контролем.
Також відомо, що в результаті пожежі постраждала одна людина. Йому в обличчя потрапили уламки. Зараз потерпілий перебуває в місцевій лікарні.
Нагадаємо, що у США на хімічному заводі виникла сильна пожежа. Постраждала одна людина.