Жителів Нью-Джерсі просять закрити вікна після пожежі на заводі: хімікати літають у повітрі

Жителів Нью-Джерсі просять триматися подалі від району, де сталася пожежа на хімічному заводі. Також людей просять закривати вікна через ймовірну наявність хімікатів у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Мер Пассаїка Гектор Лора попросив жителів закрити вікна, щоб уникнути попадання хімікатів в легені. Його прохання підтримав губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.

"Якщо ви живете поблизу, тримайте вікна закритими", - написав губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.

Пожежу на складі QualCo Incorporated рятувальники не могли погасити кілька годин. Палаючі хімікати можна було побачити і відчути за багато миль уздовж шосе 21.

Начальник пожежної охорони Патрік Трентакост повідомив, що велика частина будівлі, в якій виникла пожежа, впала. Склад використовувався для зберігання пластмаси та піддонів. За його словами, в частині будівлі був хлор. Зараз пожежа повністю під контролем.