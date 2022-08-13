Жителей Никополя предупреждают об угрозе обстрела: наблюдается движение российской техники
Существует вероятность артиллерийского обстрела Никополя со стороны российских войск. Украинцев просят находиться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко и официальный канал власти "Никополь. Оперативная информация".
"Внимание! Угроза артобстрела, находитесь в укрытиях или соблюдайте правило "двух стен", - отмечают во власти.
Евтушенко сообщил, что сейчас наблюдается движение техники оккупантов.
Он также обратился к жителям городов, сел и поселков расположенных на берегу Каховского водохранилища с просьбой находиться в бомбоубежище.
Кроме этого, Евтушенко отметил, что день в Никополе прошел спокойно.
Напомним, ночью 11 августа россияне массированно обстреляли Днепропетровскую область. В частности, в Никопольском районе было 120 "прилетов". В Никополе погибли три человека.
Ночью 10 августа оккупанты открывали огонь из "Градов" по Никопольскому району. В результате атаки погибли 11 человек, еще 13 - пострадали.
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