ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Для жителей Никополя и Марганца появилось важное предупреждение

Новина українською →
Украина, Четверг 25 августа 2022 12:40
Для жителей Никополя и Марганца появилось важное предупреждение Фото: жителей Никополя и Марганца просят оставаться дома 25 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища, просят воздержаться от пребывания в общественных местах 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Друзья, сегодня прошу вас не находиться в общественных местах, на открытых площадках, в торговых центрах и т.д. Лучше быть дома", - говорит он.

По словам Евтушенко, предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Как сообщалось, в последнее время усилились обстрелы Никополя и Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреливают Никополь и Марганец Днепропетровской области из спальных районов захваченного Энергодара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение