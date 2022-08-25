Для мешканців Нікополя та Марганця з’явилось важливе попередження

Мешканців міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища просять утриматись від перебування в громадських місцях 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгенія Євтушенка.

"Друзі, сьогодні прошу вас не перебувати в громадських місцях, на відкритих майданчиках, в торгових центрах, тощо. Краще бути вдома", - каже він.

За словами Євтушенка, попередження стосується міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища.