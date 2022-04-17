Жителей Мариуполя обязали оформить пропуска для передвижения по городу

Российские оккупанты обязали жителей Мариуполя оформить пропуска для передвижения по городу. Уже на следующей недели без такого пропуска нельзя будет находиться на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для получения пропуска, без которого уже на следующей неделе будет невозможно не только перемещение между районами города, но и нахождение на улице. Поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но и в качестве подготовки к паспортизации оставшихся. Уточняем", - отметил он.

По его словам, выдача пропусков проводится на помещении Левобережной налоговой на улице улица 130-й Таганрогской Дивизии, 114.

Напомним, ранее Андрющенко говорил, что оккупанты намерены закрыть Мариуполь на въезд и выезд, а также запретить передвигаться между районами, чтобы провести фильтрацию мужчин.

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