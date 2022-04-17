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Жителей Мариуполя обязали оформить пропуска для передвижения по городу

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Мариуполь, Воскресенье 17 апреля 2022 12:59
Жителей Мариуполя обязали оформить пропуска для передвижения по городу Фото: мариупольцы должны оформить пропуска от оккупантов (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты обязали жителей Мариуполя оформить пропуска для передвижения по городу. Уже на следующей недели без такого пропуска нельзя будет находиться на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, выдача пропусков проводится на помещении Левобережной налоговой на улице улица 130-й Таганрогской Дивизии, 114.

"Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для получения пропуска, без которого уже на следующей неделе будет невозможно не только перемещение между районами города, но и нахождение на улице. Поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но и в качестве подготовки к паспортизации оставшихся. Уточняем", - отметил он.

Напомним, ранее Андрющенко говорил, что оккупанты намерены закрыть Мариуполь на въезд и выезд, а также запретить передвигаться между районами, чтобы провести фильтрацию мужчин.

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