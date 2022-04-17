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Жителів Маріуполя зобов'язали оформити перепустки для пересування містом

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Маріуполь, Неділя 17 квітня 2022 12:59
Жителів Маріуполя зобов'язали оформити перепустки для пересування містом Фото: маріупольці повинні оформити перепустки від окупантів (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти зобов'язали жителів Маріуполя оформити перепустки для пересування містом. Вже наступного тижня без такої перепустки не можна буде перебувати на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, видача перепусток проводиться на приміщенні Лівобережної податкової на вулиці вулиця 130-ї Таганрозької дивізії, 114.

"Сотні городян змушені вистоювати черги для отримання перепустки, без якої вже наступного тижня буде неможливо не тільки переміщення між районами міста, а й знаходження на вулиці. Надходить інформація, що це робиться не тільки для фільтраційних заходів, але і в якості підготовки до паспортизації залишилися. Уточнюємо", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Андрющенко говорив, що окупанти мають намір закрити Маріуполь на в'їзд і виїзд, а також заборонити пересуватися між районами, щоб провести фільтрацію чоловіків.

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