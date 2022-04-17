Жителів Маріуполя зобов'язали оформити перепустки для пересування містом
Російські окупанти зобов'язали жителів Маріуполя оформити перепустки для пересування містом. Вже наступного тижня без такої перепустки не можна буде перебувати на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За його словами, видача перепусток проводиться на приміщенні Лівобережної податкової на вулиці вулиця 130-ї Таганрозької дивізії, 114.
"Сотні городян змушені вистоювати черги для отримання перепустки, без якої вже наступного тижня буде неможливо не тільки переміщення між районами міста, а й знаходження на вулиці. Надходить інформація, що це робиться не тільки для фільтраційних заходів, але і в якості підготовки до паспортизації залишилися. Уточнюємо", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Андрющенко говорив, що окупанти мають намір закрити Маріуполь на в'їзд і виїзд, а також заборонити пересуватися між районами, щоб провести фільтрацію чоловіків.
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