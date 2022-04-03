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Жителей Лозовой из-за угрозы ракетных ударов эвакуируют в Полтавскую область, - глава ОГА

Фото: жителей Лозовой эвакуируют в Полтавскую область (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жителей Лозовой (Харьковской области) завтра планируют эвакуировать в Полтавскую область. Российские оккупанты могут нанести ракетные удары по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Есть угрозы ракетных ударов в Лозовской общине, рекомендуем эвакуировать население. Завтра электропоездом планируем перевезти лозовчан в направлении Полтавской области", - сообщил Синегубов.

Напомним, в результате обстрела Слободского района Харькова вечером 3 апреля есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения, в том числе дети.

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