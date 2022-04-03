Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. Среди раненых дети
Фото: оккупанты обстреляли Слободской район Харькова (Getty Images)
Российские оккупанты открыли огонь по Слободскому району Харькова. Среди пострадавших есть дети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Общественное Харьков".
Обстрел произошел вечером 3 апреля.
Как отмечают в медицинской сфере, в результате обстрела есть погибшие и раненые. Среди последних-дети.
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