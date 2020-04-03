Жителей Крыма и ОРДЛО обяжут пройти обсервацию

Иллюстративное фото (УНИАН)

Также на принудительную обсервацию направят нарушителей режима самоизоляции

Кабинет министров на время карантина в Украине обязал приезжих из оккупированного Крыма и районов Донбасса проходить обсервацию. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Сообщается, что обязательной обсервации подлежат граждане, которые добровольно изъявили такое желание, а также нарушители, которые дважды нарушили условия самоизоляции. Также обсервации подлежат те, кто имели контакты с зараженными COVID-19 или имеют симптомы и при этом отказываются от медицинского обследования.

Кроме того, обсервацию будут проходить лица, которые пересекают государственную границу, а также жители временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма, которые въезжают на подконтрольную территорию. Срок обсервации составляет 14 дней.

При этом Министерству внутренних дел и Национальной полиции поручено обеспечить охрану порядка на объектах обсервации, контроль за соблюдением режима обсервации и усилить патрулирование общественных мест.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство требует выставить блокпосты между всеми областями. Меры безопасности усиливаются для предотвращения распространения коронавируса.