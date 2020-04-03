ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин требует выставить блокпосты между всеми областями

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 15:21
Кабмин требует выставить блокпосты между всеми областями
Иллюстративное фото (dumskaya.net)

Регионам разрешили ограничивать перемещение между областями

Кабинет министров на время карантина в Украине поручил установить контрольные пункты между всеми областями. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В частности, областным и Киевской городской государственной администрации поручено установить особый режим на въездах и выездах с территории областей, а также организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры.

Также сообщается, что регионы должны создать на въездах и выездах контрольно-пропускные пункты. Для работы на них будут привлекать военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства, в том числе частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

Кроме того, регионам разрешили в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничивать перемещение между областями.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин разрешил перевозку большего числа пассажиров в городском транспорте. Теперь разрешено перевозить столько пассажиров, сколько сидячих мест.

Отметим, ранее также стало известно, что Венгрия изменила правила пересечения границы для украинцев.

Военным из-за карантина приостановили плановые отпуска
Новости Украины Кабинет Министров Украиныблокпосткарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь