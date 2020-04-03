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Жителів Криму і ОРДЛО зобов'яжуть пройти обсервацію

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 15:43
Жителів Криму і ОРДЛО зобов'яжуть пройти обсервацію
Ілюстративне фото (УНІАН)

Також на примусову обсервацію направлять порушників режиму самоізоляції

Кабінет міністрів на час карантину в Україні зобов'язав приїжджих з окупованого Криму і районів Донбасу проходити обсервацію. Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Повідомляється, що обов'язковій обсервації підлягають громадяни, які добровільно виявили таке бажання, а також порушники, які двічі порушили умови самоізоляції. Також обсервації підлягають ті, хто мали контакти з зараженими COVID-19 або мають симптоми і при цьому відмовляються від медичного обстеження.

Крім того, обсервацію будуть проходити особи, які перетинають державний кордон, а також жителі тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях та Криму, які в'їжджають на підконтрольну територію. Термін обсервації становить 14 днів.

При цьому Міністерству внутрішніх справ і Національній поліції доручено забезпечити охорону порядку на об'єктах обсервації, контроль за дотриманням режиму обсервації і посилити патрулювання громадських місць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд вимагає виставити блокпости між усіма областями. Заходи безпеки посилюються для запобігання поширенню коронавірусу.

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