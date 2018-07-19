Жителей Крыма активно призывают на военную службу в ряды армии РФ

Крымчан отправляют на службу на территорию Российской Федерации

В первом полугодии 2018 года жителей Крыма активно призывали в ряды российской армии. Об этом на брифинге "Анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму в первом полугодии 2018" сообщил Эльвир Сагирман, менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Сагирмана, зафиксированы случаи штрафов и открытия уголовных дел за отказ от службы в рядах армии РФ.

"Жителей Крыма активно призывают в ряды российской армии. Там проходят незаконные учения. Крымчан отправляют на службу на территорию Российской Федерации. Были также случаи штрафов и открытия уголовных дел за отказ от службы в рядах армии", - сказал он.

Сагирман отметил, что власти РФ активно оказывают давление на крымскотатарскую идентичность, на бизнес в Криму.

Напомним, с января по июнь этого года российские силовики провели 66 обысков у жителей Крыма. Обыски связаны с распространением экстремистских материалов. Сагирман подчеркнул, что обыски стали повседневной практикой на полуострове.

Как писало РБК-Украина, правозащитные организации зафиксировали 55 случаев пыток в отношении жителей полуострова с начала аннексии Крыма РФ.