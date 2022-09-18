Жителей Киевской области предупреждают о непогоде завтра: что известно

В Киевской области ожидается ухудшение погодных условий в понедельник, 19 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА .

Специалисты напоминают, что во время сильных порывов ветра необходимо плотно закрывать окна в домах, на улице держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач и других опор.

"Согласно данным Укргидрометцентра, 19 сентября в области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью дождь, - говорится в сообщении. - При этом температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°".

Как сообщалось, в Украине сегодня, 18 сентября, выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.