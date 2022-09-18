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Жителей Киевской области предупреждают о непогоде завтра: что известно

Фото: жителей Киевской области предупреждают о непогоде завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области ожидается ухудшение погодных условий в понедельник, 19 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Согласно данным Укргидрометцентра, 19 сентября в области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью дождь, - говорится в сообщении. - При этом температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°".

Специалисты напоминают, что во время сильных порывов ветра необходимо плотно закрывать окна в домах, на улице держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач и других опор.

Как сообщалось, в Украине сегодня, 18 сентября, выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

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