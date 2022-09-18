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Мешканців Київської області попереджають про негоду завтра: що відомо

Фото: мешканців Київської області попереджають про негоду завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Київській області очікується погіршення погодних умов в понеділок, 19 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Згідно з даними Укргідрометцентру, 19 вересня в області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі дощ, - йдеться в повідомленні. - При цьому температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°".

Фахівці нагадують, під час сильних поривів вітру необхідно щільно закривати вікна в будинках, на вулиці триматися подалі від дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших опор.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 18 вересня, випав перший сніг. У мережі з'явилися фотографії із засніжених карпатських гір.

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